الرطوبة تنخفض والحرارة تستقر.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار تستمر طوال الأسبوع، لافتًا إلى أن درجات الحرارة تنخفض من درجة إلى درجتين لتسجل خلال اليومين المقبلين 34 وحتى 36 درجة على القاهرة.

وأضاف عبدالعال لمصراوي، أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية تصل لـ30 درجة، أما شمال وجنوب الصعيد تتراوح درجات الحرارة بين 36 و40 درجة.

وتابع: نسب الرطوبة تشهد أيضًا انخفاضا يستمر حتى نهاية الأسبوع بمعدل 5 إلى 15% على بعض المناطق، وفي السواحل الشمالية تصل إلى 85% والقاهرة 75%، بينما تصل الرطوبة على مناطق الصعيد 60%.

وأكد عبدالعال، أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية الأكثر ظهورًا خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه لا يوجد أي ظواهر جوية أخرى ونشاط للرياح خلال الساعات المقبلة.​