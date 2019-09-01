  • عاجل:مصدر: إجراءات جديدة من شركات الكهرباء بعد شكاوى أخطاء الفواتير

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو زكي مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يبحث تطورات التعاون الأمني بين مصر والكويت

    11:01 ص الأحد 01 سبتمبر 2019
    متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يبحث تطورات التعاون الأمني بين مصر والكويت

    الرئيس عبد الفتاح السيسى

    الكويت- أ ش أ:

    بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله اليوم الأحد بمقر إقامته بالكويت، الشيخ الفريق خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، التطور الذي يشهده التعاون الأمني الوثيق بين البلدين، في ضوء الإرادة المشتركة للبلدين في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف.

    صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال "إن الرئيس السيسي وجه الشكر خلال اللقاء لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على احتضان الجالية المصرية بالبلاد، وعلى الرعاية والاهتمام الذي تحظى به الجالية في وطنها الثاني الكويت، وللتسهيلات التي تقدمها السلطات الكويتية المعنية لتأمين كافة الاستحقاقات الانتخابية للمصريين المقيمين بدولة الكويت".

    هذا المحتوى من

    السيسي الكويت الإرهاب بسام راضي

    الخبر التالى:

    الرئيس السيسي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر والكويت
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان