متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يبحث تطورات التعاون الأمني بين مصر والكويت

الكويت- أ ش أ:

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله اليوم الأحد بمقر إقامته بالكويت، الشيخ الفريق خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، التطور الذي يشهده التعاون الأمني الوثيق بين البلدين، في ضوء الإرادة المشتركة للبلدين في مكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وقال "إن الرئيس السيسي وجه الشكر خلال اللقاء لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على احتضان الجالية المصرية بالبلاد، وعلى الرعاية والاهتمام الذي تحظى به الجالية في وطنها الثاني الكويت، وللتسهيلات التي تقدمها السلطات الكويتية المعنية لتأمين كافة الاستحقاقات الانتخابية للمصريين المقيمين بدولة الكويت".