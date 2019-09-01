التنمية المحلية تنظم معرض "العودة إلى المدارس" غدًا

كتب- محمد نصار:

تنظم وزارة التنمية المحلية معرض (العودة إلى المدارس)، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 2019/9/2 والذي يستمر لمدة أسبوعين في الأرض المجاورة لمقر الوزارة بالدقي، ويتضمن المعرض مستلزمات المدارس والمنتجات والسلع الخاصة ببعض المبادرات الشبابية في المحافظات والتي ترعاها الوزارة تحت شعار (كلنا معًا).

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة أن يتضمن المعرض جميع المستلزمات المدرسية واحتياجات الطلاب وأسرهم بأسعار مخفضة في متناول العاملين بالوزارة والوزارات المجاورة وأهالي المنطقة المحيطة.

كما وجه الوزير، المحافظين، بإقامة معارض ثابتة ومتحركة لمستلزمات المدارس في جميع المراكز والمدن والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات الدراسية وإتاحتها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وتوجيه حملات للتأكد من الالتزام بالأسعار التي يتم وضعها وعدم تغييرها وضرورة الاستفادة من أصحاب المبادرات الشبابية بالمحافظات الذين يوفرون المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن المحافظات تقوم في إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد بالتنسيق مع مديري الغرف التجارية والصناعية ومديريات التموين ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى للمشاركة في المعارض والتخفيف على أولياء الأمور بإتاحة السلع بتخفيضات لاتقل عن 20% عن مثيلاتها بالأسواق.

وأوضح الوزير، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف العمليات بالمحافظات الترتيبات الخاصة بالعام الدراسي الجديد والاستعدادات والأعمال الجاري تنفيذها وتذليل أي معوقات قد تواجه المنظومة التعليمية في أي محافظة لسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه يجري التنسيق مع المحافظات للانتهاء من أعمال صيانة المدارس والفصول الدراسية وإزالة جميع الإشغالات والمخلفات بمحيط المدارس ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجانب أسوار المدارس حرصًا على سلامة الطلاب والتأكد من تمهيد ورصف الطرق المؤدية إلى المدارس حتى يتمكن الطلاب من الوصول لمدارسهم في سهولة ويسر.

وأضاف الوزير، أنه يجري التنسيق مع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات والأبنية التعليمية والوحدات المحلية وشركات المياه والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتوصيل المرافق للمدارس الجديدة والتأكد من جاهزية المرافق في المدارس القائمة ضمانًا لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول في العام الدراسي الجديد وتوفير عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم كأحد العناصر الأساسية التي تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطن.