أبو العينين: أفريقيا ستصبح المركز الصناعي الكبير القادم فى العالم

​القاهرة- مصراوي:

قال رجل الصناعة محمد أبوالعينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري- الياباني، إن الشعوب الأفريقية تتطلع بتفاؤل كبير لنتائج مؤتمر "تيكاد"، فجميعنا يتمسك بالشراكة مع اليابان الشريك الأنسب لأفريقيا علما وخلقا وكفاءة، والذي قدم للعالم نموذجا يحتذى به فى بناء الأمم العصرية وصاحب التكنولوجيا المتطورة، كما أن أفريقيا تتحرك وتتغير وتتقدم وتدعو شركاءها لمستقبل مشرق يضىء القارة السمراء، ويوفر حياة كريمة لشعوبها.

وأكد أبوالعينين- بكلمته فى منتدى حوار الأعمال بين القطاعين العام والخاص، فى مؤتمر طوكيو السابع، حول التنمية فى أفريقيا تيكاد 7، بحضور الرئيس السيسي وشينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، وأكثر من 50 رئيس دولة أفريقية، وأكثر من 3000 من ممثلي وفود الدول الأفريقية، وعدد كبير من رجال الصناعة والاستثمار- أن القادة الأفارقة قد عقدوا العزم على بناء أفريقيا الحديثة فى إطار رؤية التنمية المستدامة 2063 والتي تحاكي النهضة التي حدثت فى شرق آسيا، وتمثل رؤية تعظم القيمة المضافة لثروات أفريقيا البشرية والطبيعية، حيث تمتلك أفريقيا كل المقومات للتقدم والنمو وتحقيق نهضة شاملة لدول وشعوب القارة السمراء.

وأوضح أبوالعينين أن تسابق قوى العالم السياسية والاقتصادية للتعاون مع أفريقيا يتزايد كل يوم، وتتزايد معه طموحات وآمال الشعوب، وتتعاظم معه فرص التجارة والاستثمار، وهذا التسابق يأتي لأن أفريقيا تمتلك ثروات ضخمة فهي ثاني أكبر قارات العالم مساحة، أكثر من 30 مليون كم، فهي أكبر من الصين والهند والولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان مجتمعة ، كذلك فهي أكثر قارات العالم شبابا فإن 65% من سكانها في عمر الشباب.

أفريقيا تمتلك ثروات طبيعية هائلة وقوى العالم تتسابق للتعاون والاستثمار بالقارة

وأضاف أبوالعينين أن أفريقيا تمتلك 500 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي، و124 مليار برميل من البترول تنتج 12% من إنتاج العالم، و 95% من احتياطي العالم من الألماس، و90% من احتياطي البلاتين، و75% من احتياطي الذهب بالعالم، وكميات هائلة من اليورانيوم و 450 مليون رأس ماشية، ومساحات كبيرة من الأراضي الزارعية غير المستغلة.

وأكد أبوالعينين أن كل ما سبق يمثل فرصا كبرى للاستثمار فى أفريقيا وقيمة مضافة حقيقية، فهي خامات وموارد الثورة الصناعية الرابعة.. صناعات المستقبل.

رؤية 2063 للتنمية فى أفريقيا تحاكي النهضة التي حدثت فى دول شرق آسيا

وأوضح أن وضع الرؤية المستقبلية 2063 للتنمية فى أفريقيا وانطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية للربط بين دول أفريقيا وإزالة أي قيود وجمارك يمثل تقدما كبيرا ودليلا واضحا على عزم أفريقيا على تحقيق التنمية والاندماج الإقليمي.

الرئيس السيسي تحمل مسئولية تحقيق آمال أكثر من مليار و200 مليون أفريقي

وأثني أبوالعينين علي حديث الرئيس السيسي في افتتاح مؤتمر تيكاد 7 وما يوليه من اهتمام بالقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، مؤكدا أن الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي حمل المسئولية لتحقيق آمال وتطلعات أكثر من مليار ومائتي مليون أفريقي.. حيث طرح الرئيس السيسي خطة لربط أفريقيا وجعلها كيانا واحدا تتضمن عدة مشروعات عملاقة تعد مشروعات القرن، ممر التنمية القاهرة/ كيب تاون للربط بين 10 دول أفريقية بما يسهل حركة نقل البضائع والأفراد ويدعم التنمية فى أفريقيا، ومشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع الربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا، وإنشاء خط سكك حديد أفريقيا، إن تلك المشروعات العملاقة سيكون لها أثر كبير على التنمية فى أفريقيا، وأدعو شركاءنا الدوليين للإسهام فى تمويلها.

وقال أبوالعينين "إن الثورة الصناعية فى أفريقيا قد بدأت، حيث نمت الصناعة فى العقدين الماضيين بمعدلات سريعة، وزاد نصيب السلع الصناعية فى التجارة البينية إلى 14%، وأصبحت الصناعة ثاني أكبر قطاع جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا، ويتوقع الكثيرون أن تصبح أفريقيا المركز الصناعي الكبير القادم فى العالم".

وأكد أبوالعينين أن الدول الأفريقية تدفع الاستثمار في البنية الأساسية وشبكات النقل والموانئ والطاقة والإنترنت.. وتنشئ المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.. وتحرر التجارة بما يعطي دفعة قوية للصناعة التي تمثل مستقبل أفريقيا والقيمة المضافة للإنتاج والتشغيل والتصدير، والطريق الرئيسي للنمو والتنمية.

الثورة الصناعية بدأت فى أفريقيا وأصبحت ثاني أكبر قطاع جاذب للاستثمار بالقارة

وقال أبوالعينين "إذا كانت أفريقيا قد عانت فى الماضي من عدم اللحاق بالثورات الصناعية السابقة، فإن التحدي الآن هو كيف نحول كل تحدٍ إلي فرصة استثمارية جديدة، فنقص البنية الأساسية هو فرصة للاستثمار فيها، ونقص الطاقة فرصة للاستثمار، والأراضي الزراعية غير المستغلة، والموقع الاستراتيجي للقارة، وتوفير الأمن الغذائي، واكتشاف الموارد الطبيعية واستغلالها جميعها فرص رائعة لم تستغل فى القارة السمراء، فكل التحديات هي فرصة استثمارية حقيقية ذات عائد ضخم".

أكد أن انطلاق صحوة صناعية أفريقية قوية يتطلب 7 خطوات مهمة وضرورية، هي أولا- مواجهات جريئة مع البيروقراطية وارتفاع تكاليف الاستثمار والإنتاج، والدخول فى منظومة المنافسة والجودة العالمية وغيرها، وثانيا نشر منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة بقوانين وتشريعات محفزة لمواجهة البيروقراطية وجذب الاستثمار وتوطين الصناعة وتحقيق التخصص الإنتاجي.

أبوالعينين يطالب بمحاكاة التجربة اليابانية فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا

وأضاف أن "مصر بدأت بالفعل ودولا أخرى، وكللت بنجاح كبير خاصة فى منطقة قناة السويس. وإعداد الشباب للمستقبل والاهتمام بالمرأة أول الطريق لأفريقيا قوية، فإعداد الشباب يتطلب تطوير التعليم وإنشاء مراكز تدريب وتأهيل لاحتياجات صناعات المستقبل، فالثروة الحقيقية فى أفريقي فى مواردها البشرية الهائلة. ولنا فى التجربة اليابانية الفريدة قدوة نحتاج للاستفادة منها فى جهود القارة لتطوير التعليم والتدريب، من خلال نشر المدارس والجامعات، ومراكز التدريب اليابانية فى أفريقيا لتأهيل العمالة وتوطين الصناعات واكتشاف مهارات التخصص والإبداع".

وقال أبوالعينين: "علينا تشجيع الاستثمار فى البنية الأساسية والنقل والطاقة والموانئ البحرية بحوافز غير تقليدية للشركات المحلية والعالمية بما يخفض تكاليف الاستثمار والإنتاج والتجارة، ويدمج أفريقيا فى الاقتصاد العالمي، وخامسا دخول أفريقيا الثورة الصناعية الرابعة القائمة على الريبوت والذكاء الصناعي وأن تصبح شريكا فاعلا فيها، فإن هذه الثورة عمادها إبداع الشباب، وعلينا وضع الخطط وإتاحة الفرص التدريبية بالتعاون مع شركاء التنمية لتأهيل الشباب لاحتياجات الثورة الجديدة".

وأضاف أن تنمية الزراعة فى أفريقيا ترتبط بالتحول نحو التصنيع الزارعي، والمحاصيل والثروة الحيوانية الهائلة فى أفريقيا هي فرص كبيرة للاستثمار لم تستغل بعد، ويتعين الترويج لها لتصبح أفريقيا حقا مخزن لغذاء العالم.

وأوضح أن الصناعات الصغيرة وربطها بالصناعات الكبيرة وسيلة مثلي لزيادة التنافسية وخلق التخصص الإنتاجي، وإن التجربة اليابانية الناجحة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن محاكاتها فى أفريقيا، ومن الضروري الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية للترويج لصادرات الصناعات الأفريقية الصغيرة.

أبوالعينين يدعو رؤساء وقادة أفريقيا لحضور افتتاح المتحف الكبير العام المقبل

ووجه أبوالعينين فى نهاية كلمته أمام قادة أكثر من 50 دولة أفريقية الشكر لمنظمتي الجيترو والجايكا اليابانيتين لنشاطها الكبير والملوس فى القارة الأفريقية، ودعا أبوالعينين قادة ورؤساء الدول الأفريقية لحضور الحفل التاريخي لافتتاح المتحف الكبير العام المقبل الذي يعد أكبر متحف في العالم، وافتتاحه حدث عالمي؛ حيث يضم حوالي 100 ألف قطعة أثرية، بعضها يعرض للمرة الأولى بينها 5 آلاف قطعة للملك توت عنخ آمون.

وأكد أبوالعينين أن اليوم يواكب الاحتفال بمرور 25 عاما "اليوبيل الفضي" على دخول منتجات مجموعة كليوباترا الصناعية فى اليابان، وأننا سعداء بأن الشعب الياباني يخطو يوميا على منتجاتنا فى محطات المترو والقطارات والفنادق والمستشفيات وغيرها.

ولفت إلى أن قصة كفاح ونجاح بدأت فى الصحراء المصرية لـ25 ألف عامل تصدر منتجاتهم لأكثر من 100 دولة، حصدت خلالها المجموعة الصناعية على جوائز عالمية عديدة من اليابان وإيطاليا وأمريكا وأفريقيا.