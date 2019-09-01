اليوم: قمة السيسي وأمير الكويت

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الكويت.. يجري الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات قمة مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما يشهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين.

القاهرة.. تستضيف وزارة الشباب والرياضة وفدا شبابيا من جمهورية زامبيا؛ وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الشباب والرياضة.

القاهرة.. تسير شركة (مصر للطيران) 10 رحلات من جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب، لنقل 2400 حاج.

شبين الكوم.. تنطلق فاعليات أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحدي الإعاقة، الذي تنظمه جامعة المنوفية، بمشاركة ألف طالب وطالبة من متحدي الإعاقة من 18 جامعة، تحت رعاية وحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

القاهرة..افتتاح معرض (أهلا مدارس) بمناطق متنوعة بالقاهرة؛ للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين خاصة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا.

واشنطن.. تبدأ السلطات الأمريكية تنفيذ قرار فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 15 % على بضائع صينية بقيمة 125 مليار دولار.

العريش.. تبدأ المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة في محافظة شمال سيناء، وتستمر حتى نوفمبر.

الإسماعيلية..تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك والاتحاد السكندري في إطار مباريات كأس مصر الثامنة مساء على استاد الإسماعيلية.