​بدءًا من اليوم.. وقف صرف مقررات التموين لهذه الفئة

كتب - محمد سامي

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للنظم، إنه سيتم إيقاف صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية الذين انطبقت عليهم محددات المرحلة الرابعة وتلقوا رسائل قصيرة على بونات صرف السلع أو صرف الخبز المدعم خلال شهر أغسطس ولم يتقدموا بتظلم أو تم رفض تظلمهم، اعتباراً من اليوم الأحد.

وأضاف مدكور في تصريح لمصراوي، أن هناك أصحاب بطاقات وصلت لهم رسالة التحذير في بون الخبز وقاموا بالتظلم عبر الموقع الرسمي وتم قبول التظلم الخاص وسيقوموا بصرف المقررات بشكل طبيعي.

وأكد أن الاستعباد من الصرف سيكون فقط للمقرارات التموينة مع استمرار صرف الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة لكل مواطن على البطاقة التموينة.

كان اللواء مصطفي الصادق مدير إدارة النظم والحواسب بوزارة الإنتاج الحربي قال لمصراوي في وقت سابق، إن محددات الدعم الخاصة بالمرحلة الرابعة تنطبق على 709 آلاف و784 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية من أصل 64 مليونًا و184 ألفًا 810 مواطنين يصرفون دعم السلع التموينية شهريًا .