اليوم.. بدء صرف المقررات التموينية لشهر سبتمبر

كتب - محمد سامي

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأحد الأول من سبتمبر من خلال شركات الجملة التابعة لها، صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين ضمن مقررات شهر سبتمبر.

ويتم صرف المقررات لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع بشركات الجملة، ومنافذ جمعيتي الموزعه علي مستوى الجمهورية والبالغ عددها 3400 منفذ ،وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

ومن جهتها بدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في طرح مقررات شهر سبتمبر في منافذ بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية وأفرع جمعيتي استعدادًا لبدء الصرف.