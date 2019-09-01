حجز إلكتروني وقرعة.. الإسكان تطرح 3 آلاف قطعة أرض للأفراد خلال سبتمبر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة تستعد لطرح قطع أراضي جديدة للأفراد ضمن محور أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزًا، في عدد كبير من المدن الجديدة.

وأضاف عباس لمصراوي، أن عدد القطع المقرر طرحها يصل إلى 3 آلاف قطعة أرض، تنقسم إلى 2000 قطعة للإسكان المتميز والأكثر تميزا وما يقرب من 1000 قطعة أرض للإسكان الاجتماعي.

ولفت إلى أن العدد النهائي يحدد وفقا للخطة التسويقية لكل مدينة وحجم الطلب عليها.

وتابع معاون الوزير: "طرح الأراضي الشهر الجاري من خلال الحجز الإلكتروني لأراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا، بينما أراضي الإسكان الاجتماعي يتم طرحها بنظام القرعة العلنية".

وأوضح أن مساحات الأراضي تبدأ من 209 أمتار وتصل لـ1500 متر مربع، لافتًا إلى أن الهيئة تطرح بشكل مستمر أراضي للأفراد بأنواعها المختلفة بهدف ضبط للسوق، وتلبية احتياجات الماطنين