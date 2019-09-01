الرطوبة تصل 90 %.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للإرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة (الأحد- الإثنين - الثلاثاء).

وأكدت الهيئة أن طقس اليوم الأحد، معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما تقل الرؤية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 31 - 24 درجة وعلى القاهرة 36 - 25، وعلى شمال الصعيد 37 - 26، بينما تصل على جنوب الصعيد 40 - 29 درجة.

وتصل نسب الرطوبة على السواحل الشمالية والجنوبية 90%، و85% على القاهرة، و50% على الصعيد، على ن تكون الظاهرة الأكثر تأثيرا في طقس الأحد الشبورة المائية ونشاط الرياح على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة عبر الموقع الإلكتروني، أن طقس الاثنين سيكون معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما تقل الرؤية في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية.

وتصل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 31 - 24 درجة وعلى القاهرة 35 - 25، وعلى شمال الصعيد 37 - 26، بينما تصل على جنوب الصعيد 41 - 29 درجة.