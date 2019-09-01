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    اليوم.. افتتاح المرحلة الخامسة لبرنامج جامعة الطفل بالقاهرة

    04:01 ص الأحد 01 سبتمبر 2019
    اليوم.. افتتاح المرحلة الخامسة لبرنامج جامعة الطفل بالقاهرة

    الدكتور محمد عثمان الخشت

    كتب - محمد قاسم:

    يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، المرحلة الخامسة من برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

    وقال الخشت، إن هذا البرنامج يهدف إلى تنمية قدرات الأطفال وصقل مواهبهم ووضعهم على الطريق الصحيح لإعداد أجيال قيادية وابداعية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن برنامج جامعة الطفل يشمل استضافة حوالي 400 طفل داخل الجامعة لمدة أسبوعين، يمارس خلالهم الأطفال أنشطة ثقافية ورياضية وفنية وترفيهية بجانب الأنشطة التفاعلية والتي يتعرفون من خلالها على موضوعات مهمة مثل أهمية المياه وكيفية المحافظة عليها، والطاقة وعلم المصريات وموضوعات اخرى تصقل من ثقافتهم وتنمي روح الوطنية والانتماء لديهم.

    ويشهد الافتتاح الدكتور ممدوح ابراهيم المنسق العام للبرنامج، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ونخبة من الأساتذة والباحثين في كل من جامعة القاهرة وأكاديمية البحث العلمي، إلي جانب 400 طفل وأولياء أمورهم.

    محمد عثمان الخشت برنامج جامعة الطفل جامعة القاهرة محمود صقر أكاديمية البحث العلمي

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