بعثة حج القرعة توفر حافلات مجهزة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة إلى عرفات

مكة المكرمة- أ ش أ:

في مبادرة تعكس اهتمام الحكومة المصرية بذوي الإحتياجات الخاصة، شهدت بعثة حج القرعة هذا العام ولأول مرة تصعيد ذوي الاحتياجات الخاصة إلى عرفات عبر حافلات مجهزة خصيصا لمختلف الاعاقات.

وتمتاز الحافلات الجديدة بأماكن مخصصة لركوب ذوي الإعاقة الحركية بحيث تسمح لهم بالصعود إلى الحافلة على الكرسي المتحرك، حيث تتسع الحافلة إلى ١٢ كرسيا متحركا بالإضافة إلى مكانين لذوي الإعاقة الكاملة، وهما عبارة عن سريرين بمقاسين مختلفين.

كما تضم الحافلة ١٦ مقعدا للمرافقين بالاضافة إلى مساحة مخصصة لتخزين الأجهزة المساعده والتعويضية ومستلزمات الحجاج.

وحرص اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية على تفقد الحافلات والاطمئنان على راحة الحجاج من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن البعثة حرصت على توفير أقصى رعاية واهتمام بتعليمات من وزير الداخلية الذي وجه بتوفير سبل الراحة للحجاج من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على تأدية المناسك دون مشقة أو معاناة.

وشدد على أن الحافلات المجهزة ستظل في خدمة الحجاج من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى انتهاء جميع المناسك في عرفات والمزدلفة ومنى.

وفِي المقابل، أبدى الحجاج من ذوي الاحتياجات الخاصة سعادتهم البالغة بالتجهيزات الخاصة بالحافلات التي تسهل التنقل وتخفف من معاناة صعود الحافلات العادية ومشقة الجلوس في الكراسي التي لا تتلائم مع الاحتياجات الصحية لهم.