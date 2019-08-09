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    كيف تختار لحوم الأبقار حسب استخدامك؟.. "الطب البيطري" يوضح

    11:25 م الجمعة 09 أغسطس 2019
    كيف تختار لحوم الأبقار حسب استخدامك؟.. "الطب البيطري" يوضح

    مزرعة أبقار

    كتب- محمد نصار:

    ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك والذي يوافق الأحد المقبل، وبالتزامن مع ذلك يحاول دائمًا المواطنين الحصول على أفضل مقاطع اللحوم من أجل وجبات مطهية بشكل عالِ الجودة.

    وينشر مصراوي أفضل مقاطع اللحوم في الأبقار وطرق استخدامها في إعداد وجبات اللحوم المنزلية، وفقا لما أعلنته مديرية الطب البيطري بالقاهرة.

    1- الرقبة وتستخدم في أعمال الطهي والشوربة

    2- عضلات الكتف (لحم عالي الجودة)، مناسبة لتحضير الشرائح والشواء والطبخ.

    3- لحم الخاصرة (أعلى وأفضل أنواع اللحوم)، ويستخدم في تحضير البفتيك.

    4- الفخد الخلفي (لحم عالي الجودة) مناسب لتحضير الشرائح والشواء والشوربة.

    5- الفخد الأمامي (لحم عالي الجودة) مناسب للشواء والطبخ والشوربة.

    6- الصدر (لحم متميز الطعم يحتاج لمدة طهي أطول) مناسب للطبخ والشوربة.

    7- الأضلاع (غنية باللحم والدهن) مناسبة لتحضير اللحم المفروم والشوربة والطبخ.

    8- البطن (لحم بدون عظم) مناسب للطهي في وعاء البخار.

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    الطب البيطري عيد الأضحى لحوم الأبقار

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