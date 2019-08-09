الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس 72 ساعة مقبلة: "حار رطب"

القاهرة- مصراوي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.

السبت:

ومن المقرر أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، والشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "32- 25"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "32 - 24"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "37 - 25"، وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "38 - 28" وعلى شمال الصعيد ما بين "39 - 26"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "41 - 29".

الأحد:

يظل الطقس الأحد، معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "32- 25"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "32 - 24"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "38 - 25"، وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "37 - 28" وعلى شمال الصعيد ما بين "39 - 26"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "42 - 29".

الاثنين

يسود الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جوبا نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "32- 25"، وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "33 - 24"، كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "38 - 25"، وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "37 - 28" وعلى شمال الصعيد ما بين "39 - 26"، كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "42 - 29".