حملة ليلية تمنع التعدي على أراضي زراعية في أبورواش
11:18 م الجمعة 09 أغسطس 2019
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القاهرة- مصراوي:
نفذت مديرية الزراعة في الجيزة، حملة ليلية بالتعاون مع الجيزة لإزالة تعديات على أراضي بناحية أبو رواش مركز كرداسة.
وصرح الدكتور أنور عيسى مدير مديرية الزراعة بالجيزة -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة-، بأن هناك غرفة عمليات بالمديرية طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة كافة التعديات في مهداها.
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