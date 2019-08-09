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    حملة ليلية تمنع التعدي على أراضي زراعية في أبورواش

    11:18 م الجمعة 09 أغسطس 2019
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    القاهرة- مصراوي:

    نفذت مديرية الزراعة في الجيزة، حملة ليلية بالتعاون مع الجيزة لإزالة تعديات على أراضي بناحية أبو رواش مركز كرداسة.

    وصرح الدكتور أنور عيسى مدير مديرية الزراعة بالجيزة -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة-، بأن هناك غرفة عمليات بالمديرية طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة كافة التعديات في مهداها.

    حملة إزالة تعديات الأراضي الزراعية ابو رواش كرداسة

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