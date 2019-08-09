حملة ليلية تمنع التعدي على أراضي زراعية في أبورواش

"كارثة زراعية وأدوية مغشوشة".. الحكومة ترد على 11 شائعة أثارت جدلًا

القاهرة- مصراوي:

نفذت مديرية الزراعة في الجيزة، حملة ليلية بالتعاون مع الجيزة لإزالة تعديات على أراضي بناحية أبو رواش مركز كرداسة.

وصرح الدكتور أنور عيسى مدير مديرية الزراعة بالجيزة -بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة-، بأن هناك غرفة عمليات بالمديرية طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة كافة التعديات في مهداها.