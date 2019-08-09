​وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

كتب - محمود مصطفى:

وجه وزير الأوقاف، التهنئة بعيد الأضحى المبارك للرئيس عبد الفتاح السيسي، سائلين الله أن يجعله عيدًا مباركًا عليه وعلى مصر العزيزة وسائر بلاد العالمين.

كما وجه الوزير وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها بالشكر والتقدير للرئيس السيسي على رعايته المؤتمر الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي يعقد منتصف سبتمبر المقبل تحت عنوان: "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية".

وأكدوا أن "هذه الرعاية هي أكبر دعم لأعمال المؤتمر"، متعهدين ببذل أقصى الجهد في العمل على إنجاح رسالته.