"مستقبل وطن": مبادرات السيسي للأسر الفقيرة تدعم العدالة الاجتماعية

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف لتخفيف الأعباء على كاهل الأسر الأكثر احتياجا وساهمت بشكل كبير في تحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية ببن كافة أطياف الشعب وحماية الطبقة الفقيرة من آثار برنامج الاصلاح الاقتصادي.

وأكد "رشاد"، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن مبادرتي "حياة كريمة - وكلنا واحد"، تقوم بجهود عظيمة بالتزامن مع قرب عيد الأضحى لتوفير اللحوم والسلع بأسعار مخفضة للغاية، الأمر الذي يعكس شعور الرئيس بالطبقة الفقيرة وحرصه على توفير كافة مقومات الحياة الكريمة لهذه الفئة من الشعب التي كانت حائط صد منيع وركيزة أساسية في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأشار إلى أنه انطلاقا من مسؤولية حزب مستقبل وطن المجتمعية تجاه أطياف الشعب المصري وتنفيذًا لمبادرات الرئيس، فقد حرص الحزب خلال الفترات الماضية والحالية بجميع المحافظات على إنشاء العديد من منافذ بيع اللحوم ومعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة وقوافل طبية مجانية، لافتًا إلى أن جهود الحزب مستمرة ولن تتوقف في هذا الصدد.

وأوضح رئيس مستقبل وطن، أن مثل هذه المبادرات تعزز التماسك والترابط المجتمعي بين الشعب المصري وترسخ لأسس متينة من الثقة والاطمئنان من جانب الطبقة الكادحة تجاه قيادتهم السياسية في أنهم لن يكونوا بعيدين عن رؤية الدولة في الارتقاء بمستوى معيشتهم وتوفير كل متطلباتهم المعيشية الكريمة.