بوابة الأزهر تقدم ملفًا متكاملًا للتعريف بمناسك الحج

كتب - محمود مصطفى:

أعدت بوابة الأزهر الإلكترونية ملفًا متكاملًا عن آداب الحج وأحكامه، وكل ما يحتاج حجاج بيت الله الحرام معرفته عن كل نسك، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي الذي يضطلع به الأزهر ويتضافر مع دوره التعليمي والديني، بحسب بيان اليوم الجمعة.

ويشتمل ملف الحج على فيديوهات تفاعلية توضيحية بالرسوم المتحركة لشرح مناسك الحج، بالإضافة إلى عدد من الإصدارات الخاصة بمناسك الحج وأحكام الأضحية.

يأتي هذا الملف الخاص بالحج على بوابة الأزهر الإلكترونية للعام السادس على التوالي؛ للعمل على رفع الجانب التوعوي لحجاج بيت الله الحرام والذي يتضمن تعريفهم وتوعيتهم بمناسك الحج وشعائره، وكذلك الأمور التي تخص النساء، والمسائل والمستجدات الفقهية في الحج.

رابط الملف: اضغط هنا