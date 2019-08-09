طوارئ بـ"الزراعة" لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد

كتب - أحمد مسعد:

قال المهندس محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إنه تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعديات وإزالتها في المهد بالتعاون مع الشرطة والحكم المحلي ومديريات الزراعة في المحافظات.

وأضاف "صلاح" في بيان اليوم الجمعة، أنه تم إلغاء إجازات جميع العاملين في إدارات حماية الأراضي على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن غرفة العمليات تتلقى الشكاوى على الخط الساخن رقم 0237499385.

وناشد المواطنين، بالابلاغ فورًا في حالة رصد مخالفات بناء على الأراضي الزراعية أو حتى مظاهر تشوين مواد بناء.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن وزير الزراعة سوف يتلقى تقريرًا يوميًا خلال الإجازة حول جهود الإدارة في منع التعدي على الأراضي الزراعية.