يضم قطعا نادرة.. معرض بمتحف قصر المنيل احتفالا بالعيد

كتب- محمد عاطف:

ينظم متحف قصر المنيل، بعد غد الخميس، معرضا مؤقتا تحت عنوان "يا رايحين للنبي الغالي"، في إطار الفعاليات التي ينظمها قطاع المتاحف بوزارة الآثار احتفالا بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح ولاء بدوي، مدير عام متحف قصر المنيل، في بيان اليوم، أن المعرض يضم قطعتين أثريتين نادرتين من كسوة الكعبة، ومخطوط نهج البردة للإمام البوصيري مدحا وحبا في رسول الله، ومصحف نادر لياقوت المستعصمين.

كما يضم عرض أندر المقتنيات التي تخص الأمير محمد علي توفيق والمجموعات الأثرية النادرة التي اقتناها عبر حياته الطويلة، وصورتين نادرتين تعرضا لأول مرة للجمهور للأمير محمد علي توفيق وهو بملابس الإحرام ويؤدي مناسك الحج.