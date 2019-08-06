"مستقبل وطن" يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية بالجيزة

كتبت- ميرا إبراهيم:

كرم حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أوائل الثانوية العامة، بحضور عدد من قيادات ونواب الحزب، بحضور عدد من نواب الحزب منهم النائب علاء والي، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومني منير، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالجيزة، والنائبة شادية ثابت، والنائبة مايسة عطوة، والنائب أحمد أبو هميلة، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، والمستشار عصام هلال، أمين تنظيم الحزب.

وقال النائب علاء والي، إن تكريم اليوم يهدف في المقام الأول للتأكيد أن الطلاب هم الأمل وأنهم قيادات المرحلة المقبلة، وأن مصر ستعود بهم منارة للعلم والحضارة السنوات المقبلة، متابعا: أنتم فخر مصر، وبذرتها للمرحلة القادمة".

ونقل خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تحية اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للأوائل، مشيدا باهتمام الحزب بمثل هذه الاحتفالات.