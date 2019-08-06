بالصور.. التنسيق الحضاري ينفذ جدارية بمتحف نجيب محفوظ

صور- "مفيش زيه في العالم".. هاني يونس ينشر صورًا لرأس البر

كتب- محمد عاطف:

نفذ الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، خطة الارتقاء بالمنطقة المحيطة بمتحف نجيب محفوظ بجدارية تُصوِّر بورتريه نجيب محفوظ يتوسّط عددًا من المآذن التاريخية التي تمثّل روح مؤلفاته.

وتزين الجدارية، المنطقة المواجهة للمتحف، ونفذها مجموعة من الفنانين ترأستهم الفنانة الدكتورة سهير عثمان.

يهدف البورتريه إلى تحسين الصورة البصرية بالمنطقة المحيطة بالمتحف بدءً من سوق الخضار إلى منطقة التبليطة لتتناسب مع قيمة المتحف باعتباره معلماً سياحياً وثقافياً مهما.​