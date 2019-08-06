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    محافظ القاهرة يستقبل وفد الطائفة الإنجيلية للتهنئة بحلول عيد الأضحى

    01:18 م الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    محافظ القاهرة يستقبل وفد الطائفة الإنجيلية للتهنئة بحلول عيد الأضحى

    محافظ القاهرة يستقبل وفد الطائفة الإنجيلية للتهنئة

    كتب- محمد نصار:

    استقبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بمكتبه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس أندريه زكي والوفد المرافق له وممثلى المجلس الانجيلي العام بالقاهرة لتقديم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك.

    وحسب بيان، الثلاثاء، أكد المحافظ خلال اللقاء أن المسيحين والمسلمين نسيج وطني واحد يعمل من أجل مصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها وأن المناسبات الدينية المختلفة دائماً ما تكون فرصة لاظهار المشاعر الحقيقية التى تربط عنصري الأمة .

    وأكد أندريه زكي، الجهود المبذولة من جانب المحافظة للارتقاء بالعاصمة وخاصة فى مجال العشوائيات والقضاء عليها ، ووجه رئيس الطائفة الإنجيلية الدعوة للمحافظ لحضور الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيس احدى مدارس الطائفة بالقاهرة .

    خالد عبد العال عيد الأضحى أندريه زكي

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