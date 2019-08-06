53 رئيس مدينة و9 سكرتير عموم.. ننشر حركة قيادات المحليات (بيان رسمي)

كتب- محمد نصار:

اعتمد وزير التنمية المحلية، اليوم، حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية والتي شملت نقل وندب 71 قيادة على مستوى المحافظات، مؤكدًا أن الوزارة تجري تقييمًا ومتابعة لأداء كل القيادات المحلية من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات لتصعيد المتميز منهم ومحاسبة المقصرين بما يساعد في دفع عجلة التنمية على أرض المحافطات والحصول على رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وحسب بيان، اليوم، تضمنت الحركة تصعيد اللواء علاء مصطفى بدران، من سكرتير عام مساعد الجيزة إلى سكرتير عام الجيزة، ونقل اللواء محمد رأفت همام من سكرتير عام الجيزة إلى سكرتير عام محافظة دمياط، ونقل الدكتور عواد أحمد علي، من سكرتير عام القليوبية إلى سكرتير عام الدقهلية، ونقل الدكتور أيمن عبدالمنعم مختار من سكرتير المنوفية إلى سكرتير عام القليوبية، وتصعيد اللواء علاء رشاد حنفي من سكرتير عام مساعد الشرقية إلى سكرتير عام المنوفية ونقل اللواء عصاك الدين الليثى من سكرتير عام دمياط إلى سكرتير عام سوهاج .

وشملت الحركة الجديدة تعيين 9 سكرتير عام مساعد جديد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء المتميزين وهم جمال عبدالرشيد الحسينى من رئيس مدينة الجيزة إلى سكرتير عام مساعد دمياط، ومحمد فوزى عوض سلام من رئيس حى السويس إلى سكرتير عام مساعد الجيزة، وأشرف محمد موافى رئيس مدينة فويسنا الى سكرتير عام مساعد الفيوم، ومحمد حنفى الصافى من رئيس مركز ومدينة الزقازيق إلى سكرتير عام مساعد الشرقية وجمال محمد عبدالله مسعود رئيس مدينة طامية بالفيوم إلى سكرتير عام مساعد الإسماعيلية، ومحمد محمود أنيس من رئيس حي عابدين إلى سكرتير عام مساعد مطروح وياسر فاروق حفناوي من رئيس مركز ومدينة الخانكة إلى سكرتير عام مساعد كفر الشيخ وحسام حمودة أحمد، من رئيس مركز ومدينة نبروة، إلى سكرتير عام مساعد بني سويف، وطارق محمد إبراهيم الوراقي من رئيس حي شرق مدينة نصر إلى سكرتير عام مساعد سوهاج.

وأشار الوزير إلى أن الحركة شملت نقل (53) رئيس مركز ومدينة وحي من مواقعهم إلى مواقع أخرى بنفس المحافظة ومحافظات أخرى، كما تضمنت الحركة نقل بعض القيادات إلى وظائف إدارية غير قيادية.

وأضاف الوزير، أنه حرص في حركة التنقلات على أن تتضمن الدفع بعدد من القيادات الشابة من المتميزين في العمل المحلي والتي تستطيع تنفيذ المهام المطلوبة خلال الفترة المقبلة من التجرد والتفاني في العمل والتواجد بين المواطنين بالشارع بصورة مستمرة وسرعة الاستماع لمشاكلهم والعمل على إيجاد الحلول لها .

جدير بالذكر أن الوزارة قررت أن تصدر حركات تنقلات قيادات الإدارة المحلية مرتين في العام الأولى بشهر فبراير والأخرى بشهر أغسطس من كل عام لضمان تحقيق الاستقرار في منظومة القيادات وإعطاء فرصة للقيادات للتقييم .