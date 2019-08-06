بالصور.. البابا تواضروس يختتم زيارته للإسكندرية بتعميد أطفال وكلمة تاريخية

كتب- مصطفى علي:

اختتم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارته الرعوية إلى الاسكندرية بزيارة تفقدية لدار مسنات تابعه لكنيسة مارجرجس سيدي بشر، على هامش مشاركته في الاحتفال الذي نظمته الكنيسة بمناسبة مرور 60 عام على صلاة أول قداس الهي بها مساء أمس .

وصلى البابا لنزيلات الدار وتوزيع هدايا تذكارية عليهن تبركاً لهم كما عمد البابا ٣ أطفال من أبناء الأقباط المتواجدين بيده.

وعقب الزيارة كتب البابا كلمة تاريخية في سجل زوار كنيسة الشهيد مارجرجس تحدث فيها عن زيارته الرعوية ووجه الشكر للآباء القائمين عليها.

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