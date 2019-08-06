بطريرك الروم الأرثوذكس: "بركاتي وحبي لكم من أرض مصر المباركة"

كتب- مصطفى علي:

استقبل البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، قادة وأفراد القوات المسلحة اليونانية للفرقاطة هيدرا والعبارة رودس، في دير القديس سابا بالإسكندرية، خلال زيارتهم الإسكندرية لإجراء التدريب الصيفي بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، بحضور الملحق العسكري بالسفارة اليونانية بالقاهرة.

وحسب بيان، اليوم، قال البابا ثيودروس الثاني، في كلمته، إنه لمن دواعي سروري أن أستقبلكم في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية، مشيراً إلى أن السلام جميل، لكن علينا الاستعداد للأيام الصعبة.

وأضاف: "بركاتي وحبي لكم من أرض مصر المباركة، خاصة مدينة الإسكندرية، التي تستقبل اليوم البلد الصديق لمصر" مضيفًا: "نعتز بصداقتنا واحترامنا لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي"، مؤكداً أن التعاون المشترك بين مصر واليونان وقبرص، هو من أجل العيش بسلام لدول البحر المتوسط".