"خطوط اتصالات وخوادم".. بروتوكول بين العربية للتصنيع و"فايبر"

كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية المشاركة في إنشاء خطوط اتصالات المشروعات الرقمية العملاقة، مشددا على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لتوطين التكنولوجيا والرقمنة لخدمة جميع مشروعات التنمية العملاقة.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة فايبر مصر.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أوضح "التراس" الاتفاق على إنشاء خطوط اتصالات والخوادم وتطبيقات برمجة للإدارة الآلية وآليات الدعم الفني واللوجسيتي لجميع المشروعات الرقمية العملاقة، مشيرا إلى استغلال الإمكانيات المُتاحة بالهيئة العربية للتصنيع بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية.

وأضاف أن هذه النظم الحديثة تحقق الكفاءة والجودة لضمان استمرارية المشروعات الرقمية، لافتا لأهمية تحقيق الرقمنة الذكية لكافة المشروعات التنموية .

وأضاف "التراس": "نستهدف تلبية السوق المحلي من أجهزة الاتصالات والخوادم كخطوة أولى يتبعها البدء في خطوات التصنيع المحلي للخوادم".

من جانبه، أوضح المهندس أحمد محمد أحمد طه، رئيس مجلس إدارة شركة فايبر مصر والعضو المنتدب أن هذا التعاون يعد الأول من نوعه في مصر لتحقيق الرقمنة الذكية للمشروعات الرقمية العملاقة، مشيرا إلى التطلع للتعاون والاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية الطلب المتزايد من أجهزة الاتصالات والخوادم لكل المشروعات الرقمية المختلفة بمصر.