71 قيادة ونقل وتعيين 11 سكرتيرًا عامًا.. ننشر ملامح حركة تنقلات المحليات

كتب- محمد نصار:

قالت مصادر بوزارة التنمية المحلية إن حركة تنقلات المحليات تضم أكثر من 71 قيادة بمعظم المحافظات، وتتضمن تعيين ٣ سكرتيرات عموم جدد ونقل ٨ من الحاليين.

وأشارت المصادر، لمصراوي، إلى وجود تغييرات شاملة بمحافظتي الجيزة ودمياط، كما تضمنت الحركة نقل وتصعيد 11 رئيس مدينة إلى سكرتير عام مساعد، وتصعيد ٣ سكرتيرات عموم جدد.

وأكدت المصادر أن الحركة الجديدة يجرى الإعداد لها بعناية منذ شهرين لدفع جهود التنمية بالمحافظات والإسراع ببعض الملفات.