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    71 قيادة ونقل وتعيين 11 سكرتيرًا عامًا.. ننشر ملامح حركة تنقلات المحليات

    11:08 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    71 قيادة ونقل وتعيين 11 سكرتيرًا عامًا.. ننشر ملامح حركة تنقلات المحليات

    وزارة التنمية المحلية

    كتب- محمد نصار:

    قالت مصادر بوزارة التنمية المحلية إن حركة تنقلات المحليات تضم أكثر من 71 قيادة بمعظم المحافظات، وتتضمن تعيين ٣ سكرتيرات عموم جدد ونقل ٨ من الحاليين.

    وأشارت المصادر، لمصراوي، إلى وجود تغييرات شاملة بمحافظتي الجيزة ودمياط، كما تضمنت الحركة نقل وتصعيد 11 رئيس مدينة إلى سكرتير عام مساعد، وتصعيد ٣ سكرتيرات عموم جدد.

    وأكدت المصادر أن الحركة الجديدة يجرى الإعداد لها بعناية منذ شهرين لدفع جهود التنمية بالمحافظات والإسراع ببعض الملفات.

    وزارة التنمية المحلية حركة تنقلات دمياط

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