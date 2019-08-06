71 قيادة ونقل وتعيين 11 سكرتيرًا عامًا.. ننشر ملامح حركة تنقلات المحليات
كتب- محمد نصار:
قالت مصادر بوزارة التنمية المحلية إن حركة تنقلات المحليات تضم أكثر من 71 قيادة بمعظم المحافظات، وتتضمن تعيين ٣ سكرتيرات عموم جدد ونقل ٨ من الحاليين.
وأشارت المصادر، لمصراوي، إلى وجود تغييرات شاملة بمحافظتي الجيزة ودمياط، كما تضمنت الحركة نقل وتصعيد 11 رئيس مدينة إلى سكرتير عام مساعد، وتصعيد ٣ سكرتيرات عموم جدد.
وأكدت المصادر أن الحركة الجديدة يجرى الإعداد لها بعناية منذ شهرين لدفع جهود التنمية بالمحافظات والإسراع ببعض الملفات.
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