  • عاجل:خلال ساعات.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق 2019

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار معهد الأورام هجوم تكساس اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    سلطان بروناي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

    10:20 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    سلطان بروناي يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

    سلطان بروناي حسن بلقيه

    كتب- طه عبيد:

    غادر السلطان حسن بلقيه سلطان بروناي، مطار القاهرة الدولي، بعد زيارة للبلاد استغرقت يومين، التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحثا الموضوعات الدولية والإقليمية وأيضا سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصةً على صعيد التعاون الثقافي والديني.

    التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطان حسن بلقيه، في قصر الاتحادية، وعقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، تطرقت إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات بما يتوافق مع إمكانات الدولتين، خاصةً على صعيد التعاون الثقافي والديني.

    أكد سلطان بروناي، أهمية الدور المصري في مواجهة خطاب التطرف والكراهية ونشر الفكر الإسلامي المعتدل، ومشيرًا إلى ما يحظى به الأزهر الشريف من مكانة رفيعة لدى شعب سلطنة بروناي لتأثيره الثقافي والديني الواسع وقدرته على نشر الصورة الحقيقية لصحيح الإسلام وتصويب الخطاب الديني.

    خلال اللقاء، أيضا استعرض الرئيس السيسي مع سلطان بروناي، آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة التنسيق المكثف ودفع الجهود المشتركة بين البلدين في ظل الأزمات التي تعاني منها المنطقة بهدف صون السلم والأمن الإقليمي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتشاور في مختلف المحافل الدولية.

    حسن بلقيه السيسي مطار القاهرة الدولي بروناي

    الخبر التالى:

    مرصد الإفتاء: إفساد أعياد المصريين عقيدة راسخة لدى الإرهابيين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان