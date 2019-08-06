وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تسكين "روضة السيدة"

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسئولي الوزارة والمحافظة، لمتابعة موقف مشروع تطوير "روضة السيدة - تل العقارب سابقًا" بالسيدة زينب، وموقف تسكين الوحدات بالمشروع.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أوضح الوزير، أن الاجتماع، شهد تأكيد أهمية التواجد الأمني بالمشروع (الشرطة – شركة أمن خاصة)، من أجل الحفاظ على مستوى الانضباط بالمنطقة، وتأكيد أهمية الإدارة القوية للمشروع، لمنع أي مخالفات أو تعديات، والحفاظ على المستوى الحضاري للمشروع، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات بالمشروع.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جرى التوجيه بسرعة حصر الملاك والشاغلين بمنطقة الطيبي "روضة السيدة 2"، تمهيدًا لتطويرها، وكذا سرعة البدء في تطوير منطقة مجرى العيون.

وأوضح المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه يوجد 16 بلوكًا سكنيًا بنماذج مختلفة بمشروع روضة السيدة 1، بها 815 وحدة سكنية (نموذج غرفتين وصالة، وبه 519 وحدة بمساحة 65م2 - و156 وحدة بمساحة 72م2، ونموذج 3 غرف وصالة، وبه 56 وحدة بمساحة 82م2 - و84 وحدة بمساحة 90م2)، مضيفًا أنه سبق تسكين قاطني المشروع في وحدات بالإيجار على نفقة الحكومة، لحين الانتهاء من بناء الوحدات الجديدة وتسكينهم بها، وهو ما يتم حاليا للمستحقين.​