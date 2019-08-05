​"مستقبل الوطن": المرأة تميزت في التنظيم الحزبي وتلعب دورًا كبيرًا

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، إن دور أمانة المرأة في حزب مستقبل وطن، تميزت دون غيرها في التنظيم الحزبي خلال الفترة الماضية، حيث كان لها دورًا كبيرًا على مستوى الجمهورية، مشيدًا بمجهودات ودور النائبة رشا رمضان أمينة المرأة، من خلال عقد أكبر عدد من الندوات التوعوية بقضايا الوطن في تاريخ الأحزاب المصرية خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال ترأس رشاد الاجتماع الذي عقدته أمانة المرأة برئاسة النائبة رشا رمضان أمينة المرأة بالحزب، بشأن تبني الأمانة قضية تنظيم الأسرة والتوعية بخطورة قضية الزيادة السكانية، بحضور النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم بالحزب، وأعضاء هيئة مكتب أمانة المرأة المركزية، وأمناء المرأة بالمحافظات، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.

وعقب الاجتماع عقدت أمانة المرأة ندوة تثقيفية للتوعية بقضية الزيادة السكانية، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، تم خلالها تقديم شرح لخطورة الزيادة السكانية، وأهمية تكاتف الجهود المجتمعية للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.

وشدد "رشاد" في كلمته، على ضرورة العمل الجماعي والتكاتف خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد.

وأوضح "رشاد"، أن خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في التحرك من خلال الإطار السياسي والتنظيمي، بشكل مؤسسي كامل من خلال بعض الخطوات التنظيمية، وذلك بجانب التحرك المجتمعي والخدمي والذي ستتولاه امانات الحزب المختصة.

ولفت"رشاد"، إلى أن تكريم أمانة المرأة يضعها امام مسؤولية كبيرة خلال الفترة المقبلة استمرار لتميزها خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن عضوية الحزب ملك للجميع، بينما المواقع القيادية فتلك من حق قيادات الحزب بوضع الشخص القادر في المكان المناسب، فالمناصب القيادية داخل الحزب تعتمد على الكفاءة.

وطالب رشاد أمناء المحافظات، بسرعة الانتهاء من تشكيل هيئات مكاتب محافظاتهم، قائلا، :"لن تقوم أمانة على شخص بمفردة، مشيرا إلى أهمية توزيع المهام والاختصاصات".

وعرضت النائبة رشا رمضان أمينة المرأة بالحزب، خطة الأمانة خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل أبرز محاورها في تبني قضية الزيادة السكانية والتوعية بخطورتها ، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين حزب مستقبل وطن والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت "رمضان"، أن كافة مشاكل المراة مرتبطة بشكل رئيسي بالقضية السكانية، لافتة إلى ضرورة النجاح في مواجهة قضية الزيادة السكانية وتوضيح خطورتها على الدولة المصرية لانها اخطر علي مصر من خطر الارهاب.