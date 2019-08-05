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    وزارة الثقافة تهدي موسوعة "وصف مصر" للبطريركية المرقسية بالإسكندرية

    08:51 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    وزارة الثقافة تهدي موسوعة "وصف مصر" للبطريركية المرقسية بالإسكندرية

    الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة

    كتب- محمد عاطف:

    كلف الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب وفدا من الهيئة لتسليم البطريركية المرقسية بالإسكندرية مكتبة تحوي ثلاثة آلاف كتاب من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة وعلى قائمة الإصدارات موسوعة وصف مصر التي تم إعادة طباعتها من قبل الهيئة.

    وكانت وزيرة الثقافة قد أهدت الكنيسة المرقسية بالإسكندرية مكتبة من إصدارات وزارة الثقافة خلال افتتاحها معرض الكتاب الثالث بالكنيسة المرقسية الأسبوع الماضي ووجهت عبدالدايم أن يتم تسليم المكتبة خلال أسبوع أي قبل إنتهاء فترة المعرض.

    وقد قابلت الكنيسة الإهداء بمزيد من الترحيب والسعادة وقدموا كل الشكر لوزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب على مجهوداتها ودورها المتميز والملموس من خلال المعارض التي تجوب أنحاء البلاد.

    هيثم الحاج موسوعة وصف مصر الإسكندرية وزارة الثقافة الكنيسة المرقسية

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