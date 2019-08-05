​"المبنى يرجع أحسن من الأول".. مدبولي يوجه بسرعة إصلاح معهد الأورام

​كتب- محمد غايات:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء الإثنين، مسؤولي شركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من إصلاح التلفيات التي نتجت عن انفجار محيط معهد الأورام بصحبة عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، بدأت بالفعل الإصلاحات بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث.

وقال مدبولي: "أهم شيء الآن هو التوقيت واستعادة طبيعة المكان كما كانت في أسرع وقت"، مضيفا: "المبنى يرجع أحسن من الأول".

وتجول مدبولي في أنحاء المستشفى واستمع إلى شرح من وزير التعليم العالى ورئيس شركة المقاولون العرب عما يتم تنفيذه من أعمال، كما استمع إلى شرح من وزيرة الصحة عن حالة المصابين بوجه عام وما تم من إجراءات لنقل بعض مرضى معهد الأورام لمستشفيات أخرى لتلقى العلاج اللازم.

وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.