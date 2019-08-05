​الحكومة تعلن صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد بحادث معهد الأورام

كتب- محمد غايات:

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى مستشفى قصر العيني؛ لزيارة المرضى مصابي حادث المنيل، وبرفقته الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وخلال زيارته للمستشفى، اطمأن رئيس الوزراء على عدد من حالات المصابين، ومستويات الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى، موجهاً المسئولين بتوفير كافة سبل العناية الطبية حتى تماثل المصابين للشفاء بسلامة الله.

كما زار رئيس الوزراء موقع الحادث بمحيط معهد الأورام بصحبة الوزراء المرافقين ومحافظ القاهرة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، حيث وجّه الدكتور مصطفى مدبولي شركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من إصلاح التلفيات التي نتجت عن الحادث، وهي الإصلاحات التي بدأت بالفعل بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث، قائلاً : أهم شيء الآن هو التوقيت واستعادة طبيعة المكان كما كانت في أسرع وقت، مضيفا: "المبنى يرجع أحسن من الأول".

وتجول مدبولي في أنحاء المستشفى واستمع إلى شرح من وزير التعليم العالى ورئيس شركة المقاولون العرب عما يتم تنفيذه من أعمال، كما استمع إلى شرح من وزيرة الصحة عن حالة المصابين بوجه عام وما تم من إجراءات لنقل بعض مرضى معهد الأورام لمستشفيات أخرى لتلقى العلاج اللازم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة فى المستشفى.