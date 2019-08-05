معهد الفلك يوضح.. لماذا ظهر "غروب الشمس" بشكل مختلف مساء اليوم؟

كتب وتصوير- محمد عمارة:

قال الدكتور أسامة رحومة، رئيس قسم الشمس في معهد الفلك، إن أشعة الشمس وقت غروب اليوم الإثنين ظهرت بشكل مختلف بسبب وجود كمية كبيرة من الأتربة العالقة في الغلاف الجوي.

وأضاف رحومة لمصراوي، أن "الأتربة تسببت في اتساع تشتت أشعة الشمس ومالت من درجة الإحمرار إلى اللون الأصفر".