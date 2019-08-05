بالصور- انطلاق أعمال إصلاح تلفيات معهد الأورام بعد ساعات من الانفجار

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء عمل اللجنة الفنية الهندسية المشكلة من الجامعة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، بناء علي توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإصلاح التلفيات وترميم المبني الإداري للمعهد القومي للأورام والتي نتج عن حادث الانفجار الذي وقع مساء الأحد أمام البوابة الرئيسية للمعهد.

وقال الدكتور محمد الخشت، في بيان، اللجنة الهندسية المشكلة من الجامعة برئاسة الدكتور هاني الهاشمي وتضم كلا من الدكتور شريف مراد والدكتور همام سراج الدين والدكتور أشرف الزناتي، والدكتور عصام خليل للتكييفات والمصاعد، والدكتور هاني الغزالي للكهرباء، والمهندس إبراهيم عطية مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة، والمهندس عادل طه مدير الإدارة الهندسية بمعهد الأورام، مشيرا إلى أن اللجنة بدأت بشكل عاجل في فحص أبنية وشبكات وكافة مرافق المعهد وأجهزته ومعداته، ورصد ما قد يكون خلفه الانفجار.

وشدد الخشت، على أن اللجنة من المقرر أن تنتهي من نتائج وتوصيات عملها حول حاجة المعهد من عمليات الإصلاح والترميم وتسلم التقرير في مدي زمنية لا تتعدي ساعات من وقت إعلان تشكيلها، مؤكدا علي متابعته الدورية لعمل اللجنة بشكل لحظي حول النتائج والتوصيات لحين تسلم التقرير النهائي للجنة.

وقال الخشت، إنه في إطار المتابعة أيضا تم تشكيل لجنة طوارئ وغرفة عمليات تقوم بإدارة الموقف من رئيس الجامعة مباشرة وتضم في عضويتها كلا من عميد معهد الأورام، وعميد كلية طب قصر العيني، ومدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، ومدير عام الأمن الإداري بالجامعة، موضحا أن اللجنة تتولي متابعة الموقف من كافة جوانيه واتخاذ ما يستوجيه بالنسبة لكافة مرافق المعهد وذلك في ضوء ما تنتهي إليه اللجنة الفنية الهندسية.

وكان رئيس جامعة القاهرة، انتقل إلى "مقر المعهد القومي للأورام فور وقوع الانفجار وحتى صباح الإثنين لمتابعة حالة المعهد والاطمئنان على المرضى داخل المعهد، بالإضافة إلى رفع حالة الطوارئ القصوي واستدعاء كافة الفرق الطبية، ولم يغادر مقر المعهد حتى انتظم في استقبال المرضي المترددين عليه والتأكد من تقديم الخدمات الطبية لكافة المرضي المترددين، كما اطمأن على المصابين بقصر العيني والقصر الفرنساوي".

وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.