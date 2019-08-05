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    شيخ الأزهر لوفد الطائفة الإنجيلية: مصر باتت مثالًا لدولة المواطنة

    06:04 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    شيخ الأزهر لوفد الطائفة الإنجيلية: مصر باتت مثالًا لدولة المواطنة

    أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

    كتب- محمود مصطفى:

    أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أن مشاعر المحبة والتلاحم بين أبناء المجتمع المصري تجسد قيم التسامح والسلام الموجودة في الإسلام والمسيحية، وهي القيم التي صنعت هذا النموذج المصري في التعايش، حتى باتت مصر مثالًا لدولة المواطنة ومنارة للتعايش الاجتماعي.

    وأعرب الإمام الأكبر عن سعادته باستقباله وفد الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور أندريا زكي رئيس الطائفة اليوم الاثنين للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

    من جانبه، قال وفد الطائفة الإنجيلية إن التواصل بين المصريين في المناسبات والأعياد يعكس روح الأخوة الحقيقية التي تجمعهم، مؤكدا أن الأزهر الشريف بمواقفه الوطنية ومنهجه المتسامح أصبح مظلة لجميع المصريين بكل فئاتهم.​

    أحمد الطيب الأزهر الشريف أندريا زكي الطائفة الإنجيلية

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