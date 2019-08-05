الهيئة العربية للتصنيع توقع​ بروتوكول تعاون مع مجموعة "أبو غزالة" لتصنيع التابلت محليًا

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة للتفاهم بين الهيئة ومجموعة طلال أبو غزالة العالمية.

يأتي توقيع مذكرة التفاهم، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي لمعدات المنظومة التعليمية ووسائل التدريب والمعامل الذكية وفقا لأحدث النظم العلمية ، بحسب بيان للهيئة الإثنين.

وفي هذا الصدد، أوضح "التراس" أنه جرى الاتفاق على البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة الأجهزة التعليمية والتابلت واللاب توب وإنشاء معامل تدريبية ذكية، مشيرًا إلى تلبية احتياجات المؤسسات التعليمية والتدريبية داخل مصر مع التوسع مستقبلا في أسواق التصدير للسوق الإفريقي والعربي بمنتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن التصنيع المشترك ونقل الخبرة الفنية ونقل وتطبيق أحدث ما توصلت إليه الأبحاث من أساليب تكنولوجية مُتطورة في مجال الوسائل التعليمية والتدريب، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تساهم بمكونات تصنيع محلي بنسبة كبيرة على أن تتعاظم نسبة المساهمة خلال السنوات المقبلة.

من جانبهم، أشاد مسئولو مجموعة طلال أبو غزالة، بدور مصر القيادي والهيئة العربية للتصنيع بما لديها من تاريخ عروبي وإمكانيات مُتقدمة تؤهلها لتوطين تكنولوجيا صناعية حديثة قابلة للتطوير والابتكار.

وأكدوا على استعداد مجموعة طلال أبو غزالة لنقل شتى أنواع التكنولوجيا الحديثة لمصر بالتعاون المشترك والشراكة مع الهيئة، مشيدين بدورها في تعميق نسب المكون المحلي بالصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الجودة العالمية.