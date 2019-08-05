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    مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية أمام معهد الأورام وينعي الضحايا

    05:09 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية أمام معهد الأورام وينعي الضحايا

    شوقي علام

    كتب - محمود مصطفى:

    أدان الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية – الحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع بمنطقة قصر العيني أمام معهد الأورام، نتيجة اصطدام سيارة تحمل متفجرات بثلاث سيارات أثناء سيرها عكس الاتجاه، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.

    وأكد المفتي، في بيان له الإثنين، أن تلك الجماعات الإرهابية لا تراعي حرمة الدماء ولا الشهر الحرام، بل كل هدفها أن تسفك دماء الأبرياء وترهب الآمنين، وتثير الاضطراب بين الناس.

    وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى أسر الضحايا داعيًا الله أن يرحمهم ويغفر لهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كيد الخائنين.

    شوقي علام الإرهاب منطقة قصر العيني معهد الأورام

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