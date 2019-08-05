يتضمن قطعتين تعرضان لأول مرة.. معرض عن كسوة الكعبة بمتحف النسيج

كتب - محمد عاطف:

ينظم متحف النسيج المصرى بشارع المعز احتفالية بعنوان "يوم الحج الأكبر"، بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك.

​وأوضح دكتور أشرف أبواليزيد مديرعام متحف النسيج، أن الاحتفالية تتضمن إقامة معرض مؤقت يعرض لأول مرة قطعتين من الحرير باللون الأخضر والأسود ترجعان إلى نهاية العصر المملوكى وبداية العصر العثماني، الخضراء كانت جزء من كسوة الحجرة النبوية الشريفة، والسوداء جزء من كسوة الكعبة المشرفة، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر أكتوبر.

كما سينظم المتحف محاضرة يلقيها إيهاب الخطيب مسئول البحث العلمى بالمتحف، عن تاريخ كسوة الكعبة ودور مصر في صناعتها بالاضافة إلي برنامج ورش فنية وتعليمية وترفيهية لمجموعة من الأطفال وطلبة المدارس، و شرح لمناسك الحج وكيفية صنع كسوة الكعبة والأنواع المختلفة من النسيج .