رئيس "شمال الدلتا" للكهرباء: تركيب عدادات مسبوقة الدفع لـ47 % من المشتركين

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إنه تم إحلال 35 خط جهد متوسط بطول 308.673كم، إضافة إلى 12 خط جهد متوسط بطول 163.137كم، وإحلال 101.235كم و إنشاء 421.982كم كابلات جهد متوسط، وإحلال أيضا 275محول بسعة 198.7م.ف.أ بنظام الإحلال ساهمت في فك اختناق 1241محول .

وأشار "عسل" خلال استعراضه إنجازات الشركة حتى يونيو 2019، أنه تم تركيب 112 محول بسعة 21.64 م.ف.أ. توسعات، وإحلال 25.541كم وإنشاء 5.56 كم كابلات جهد منخفض، وإحلال 10429.408 كم، والانتهاء من إنشاء 865.26كم موصلات هوائية جهد منخفض معزولة ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من الخطة الطموحة 677 مليون و723 ألف جنيه جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 33.7% حتي تاريخه.

وأضاف أنه فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الإستثمارية للشركة، تم إنشاء خطي جهد متوسط بطول 17.31كم وإحلال خطي جهد متوسط بطول 15كم، بالإضافة إلى إنشاء 32.448كم كابلات جهد متوسط وإحلال 7.341كم، إضافة لإحلال 101 محول بسعة 65.6م.ف.أ. بنظام الإحلال ساهمت في فك اختناق 455 محول وتم تركيب 34محول بسعة 5.5 م.ف.أ. توسعات، وإحلال 6.34 كم وإنشاء 1.757كم كابلات جهد منخفض، وإحلال 1454.1كم و إنشاء 203.8 كم موصلات هوائية جهد منخفض معزولة.

وأوضح رئيس الشركة، أن إجمالي تكلفة الخطة الاستثمارية بلغت 110 مليون و804 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 46.5% حتي تاريخه، موضحا أن الشركة تخدم 4 مليون و372 ألف و401 مشترك في عدد من المحافظات المتضمنة "الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط"، وبعض المناطق الصناعية وهي (العصافرة بالمطرية ـ جمصة ـ مجمع الصناعات بميت غمر ـ المنطقة الصناعية بمطوبس ـ بلطيم ـ البرلس ـ الرمال السوداء بكفر الشيخ ـ دمياط الجديدة ـ مدينة الأثاث بدمياط ) وثلاث مصايف ( رأس البر ـ جمصة ـ بلطيم ) .

وأكد أن الشركة تعمل على تحقيق رضا العميل، وتحرص دائماُ على كسب ثقته من خلال دقة تسجيل الاستهــلاك وتفادي الشكاوى من تراكم الاستهلاك، وزيادة الموارد عن طريق تقليل الفقد ومنع التلاعب بالعدادات، موضحاً أنه تم تركيب العدادات مسبوقة الدفع وتعميمها لجميع المشتركين الجدد.

وأضاف أنه تم تركيب 2 مليون و76 ألف 872 عداد مسبوق الدفع، بما يمثل 47 % من إجمالى عدد المشتركين بالشركة ، وتم إعداد برنامج زمني لاستبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبوقة الدفع طبقاً لبرنامج زمني ابتداء من العام المالى 2019/2020 ولمدة سته أعوام.

وحول جهود الشركة لتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين، أكد أنه تم تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق التعاقد مع شركات الدفع الإلكترونى المختلفة بمنافذها المنتشرة على جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهل على العميل شحن كارت عداد مسبوق الدفع من أي مكان وفى أي وقت، موضحا أن بلغ عدد مراكز الشحن الرئيسية بالشركة 102، وكذلك 89 وحدة شحن نقالي موزعة على قطاعات الشركة الأربعة، إضافة إلى أنه تم تحديد الأماكن التى يحدث بها تكدس شحن فى بداية الشهر كمناطق (شمال وجنوب دمياط ـ الشعراء ـ بلقاس)، وتم حل هذه المشكلة عن طريق تدعيم هذه الأماكن بزيادة عدد أجهزة الشحن .

وأشار إلى أنه بلغ عدد مراكز الخدمة الرئيسية 55 مركز، وتم استحداث مقار للشبكات اعتبارا من مارس 2019، وتم تجهيز 136 مقر خدمة وجارى تجهيز 81 مقر ليصل إجمالي عدد المقرات 217 مقر، استمرارا لسياسة تقديم خدمة مميزة للمشتركين وحسن معاملة الجمهور، مضيفا أنه يتم اتخاذ عدد من الإجراءات لإستلام المشروعات المنفذة بمعرفة الشركة.

ولفت إلى أنه يتم أيضا إعداد الدراسات الفنية لكافة العمليات التي تقوم الشركة بتنفيذها طبقاً للاحتياجات مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية لهذه الدراسات لرفع نسب مؤشرات الأداء وتقليل الفقد وتحسين الجهد وتخفيف أحمال المحولات، مما يؤدى إلى رفع كفاءة الشبكات وتحسين أدائها.

وحول جهود الشركة لتحويل المغذيات الإشعاعية إلى مغذيات حلقية، أوضح رئيس الشركة أنه تم إعداد خطة زمنية لتحويل المغذيات الإشعاعية إلى مغذيات حلقية خلال أربع سنوات بدءاً من 2019/2020 بهدف رفع كفاءة أداء الشبكة وتوفير مصادر تغذية بديلة حيث بلغ عدد المغذيات الإشعاعية والحلقية 1770مغذى منهم 442 مغذى إشعاعي.

وأضاف أنه فيما يتعلق بجهود الشركة لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، تم تخصيص 79 مليون و976 ألف جنيه جنيهاً فقط لا غير للعام المالي 2018/2019 لتحويل الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية والتي تمثل خطورة على المواطنين إلى كابلات أرضية، وتم الإنتهاء من تنفيذ 300 عملية وإطلاق التيار الكهربائي بها بمبلغ 66 مليون و830 ألف جنيهاً فقط لا غير بنسبة تنفيذ 84% من المستهدف من المشروع.

وحول نتائج أعمال الضبطية القضائية خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام المالى السابق، أوضح رئيس الشركة، أن قيمة المتحصلات النقدية لحالات سرقات التيار من { الضبطيه القضائية } خلال العام المالى الحالى 2018 / 2019 بلغت 20 مليون جنيه مقابل 8,5 مليون جنيه عن العام المماثل 2017/2018 بزياده قدرها (11,7 )مليون جنيه وبنسبة تطور 139 %، لزيادة عدد الحالات التى تم تحصيلها خلال العام الحالى عن العام المماثل بـ1636 حالة بنسبة تطور 77 % .

وقال إنه تم تشكيل 15 فرقة صيانة مركزية على مستوى قطاعات التشغيل، وتوفير وشراء كافة مهمات السلامة والصحة المهنية اللازمة لتأمينها، ويتم المرور الدوري على فرق الصيانة وإزالة الأعطال بمعرفة مديري عموم السلامة والصحة المهنية بالقطاعات والديوان العام للتأكد من الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية.

ولفت إلى أنه تم اختبار كافة مهمات السلامة والصحة المهنية بالمعامل الهندسية بالقطاعات مرة كل ستة أشهر طبقاً لتعليمات السلامة والصحة المهنية ويتم تكهين واستبعاد أي مهمات تالفة فوراً .