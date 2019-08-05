رئيس جامعة الأزهر: ندعم ريادة الأعمال لفتح مجالات للطلاب بسوق العمل

القاهرة- أ ش أ:

أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي دعم الجامعة لمشروعات ريادة الأعمال للطلاب لفتح مجالات متعددة لهم في سوق العمل، وعدم الاقتصار على الناحية التعليمية، منوها بضرورة ربط الخريج بسوق العمل من خلال التأهيل والتدريب.

وقال المحرصاوي - في بيان اليوم عقب تفقده معرض الابتكارات الطلابية، ومعرض منتجات المستفيدين على هامش توقيع اتفاقية التعاون بين جامعة الأزهر وجهاز تنمية المشروعات وريادة الأعمال بحضور نيفين جامع رئيسة الجهاز - إنه تم توقيع بعض البروتوكولات الخاصة بريادة الأعمال مع جامعة النيل، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة الإنتاج الحربي وأكاديمية البحث العلمي إضافة إلى تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس.

وأوضح أن "ريادة الأعمال لا تقتصر على الدورات التدريبية، ولكن لابد أن يكون لها مردود على أرض الواقع وهو ما سيتم من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور يوسف عامر إن جامعة الأزهر هي أول جامعة أنشأت نادي لريادة الأعمال من خلال تنظيم عدة فعاليات دولية خلال العام الماضي منها الأولمبياد الأول للشباب الإفريقي، ومؤتمر اتحاد الجامعات الأفريقية الذي حضره ما يقرب من 47 دولة.

ووجهت جهاز تنمية المشروعات نيفين جامع الشكر لجامعة الأزهر، معربة عن تقديرها لما رأته من أفكار طلابية متميزة وانفتاح الجامعة بعقد عدد من البروتوكولات مع مختلف المؤسسات، مشيرة إلى أن الجهاز مستعد لتقديم كافة الدعم المادي والفني لخدمة المجتمع.