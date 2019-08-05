بدء استخدام أجهزة إرشاد صوتي صديقة للبيئة بالمتحف المصري

القاهرة- أ ش أ:

بدأ المتحف المصري بالتحرير في استخدام أجهزة إرشاد صوتي جديدة صديقة للبيئة وأكثر حفاظًا على الصحة الإنسانية، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وقالت مديرة المتحف صباح عبد الرزاق - في تصريح اليوم /الاثنين/ - : "إن نظام أجهزة الإرشاد الصوتي الجديدة يتم استخدامها بين المرشدين والمجموعات السياحية المرافقة لهم؛ للحفاظ على الهدوء داخل المتحف والقضاء على الضوضاء وتداخل أصوات المرشدين بعضهما البعض".

وأوضحت أن هذا النظام يعتمد على استخدام أجهزة (Sennheiser) الألمانية، وهي أجهزة ذات جودة صوت عالية وأكثر حفاظًا على الصحة الإنسانية، حيث يتم تعقيم الـ(Ear Pads) الخاص بكل جهاز بعد كل استخدام وقبل إعطائها للزائر الآخر.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تقوم وزارة الآثار بتطبيق هذا النظام الجديد بجميع متاحف الجمهورية.