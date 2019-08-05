السفير السعودي بالقاهرة يودع رئيس بعثة الحج الرسمية بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

وصل الدكتور محمد عبدالعاطي، رئيس بعثة الحج الرسمية، مطار القاهرة الدولي؛ استعدادا للمغادرة للأراضي المقدسة، لرئاسة بعثة الحج الرسمية للعام الحالي، ومتابعة الإجراءات التي وضعتها الحكومة للتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج، وخروج موسم الحج على بالشكل الأمثل ودون حدوث أي مشاكل وكان في وداعه بالمطار السفير السعري بالقاهرة أسامة النقلي.

استقبل رئيس بعثة الحج الرسمية، اللواء عصام وهبة، رئيس قطاع العمليات بميناء القاهرة الجوي، وحازم الصفطي رئيس قطاع الأمن ببشركة الميناء، واللواء أشرف حافظ مدير الصالة الموسمية بالمطار ة.

وقال رئيس بعثة الحج، إنه تم عقد اجتماعات متتالية لأعضاء اللجنة الرسمية للبعثة للاطمئنان على كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة للخروج بموسم الحج على الوجه الأمثل ودون حدوث أى مشاكل.