الصحة: ارتفاع ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 20 قتيلا بينهم 4 مجهولين

كتب - أحمد جمعة :

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.

وقالت الوزيرة في بيان اليوم الاثنين، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء ٣ حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى ٢٠ حالة وفاة بينهم ٤ مجهولين وكيس أشلاء.

وزارت الصحة والسكان، صباح الاثنين، مصابي حادث معهد الأورام بمعهد ناصر؛ للوقوف على حالتهم الصحية، والاطمئنان على تقديم الرعاية اللازمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ووجهت وزيرة الصحة الشكر للاستشاريين والأطباء والتمريض على تواجدهم اللحظي بمعهد ناصر لاستقبال حالات المصابين.