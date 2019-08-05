بالصور.. حلم العلاج مغلق مؤقتا على أعتاب معهد الأورام "الجريح"

كتب- محمد نصار:

اختلف المنبع وتوحدت الوجهة، من القليوبية خرجت فاطمة أحمد برفقة بنتها، ومن بني سويف خرج محمد الفرماوي مع أسرته، قاصدين المعهد القومي للأورام.

"ساندة ظهرها إلى سياج حديدي بكورنيش المنيل في مواجهة مبنى معهد الأورام المحطم تجلس فاطمة أحمد، ٥٨ عاما، لا تدري ما تفعله".

تقول ابنتها، لمصراوي، إن والدتها مصابة بورم في الحنجرة وتم إجراء عملية إزالة للحنجرة منذ ما يقرب من أسبوعين وكان من المفترض أن تدخل المعهد اليوم المتابعة.

وأوضحت أن والدتها كان من المفترض بحث صرف جهاز لها بقيمة ٨ آلاف جنيه يمكنها الحديث من خلاله إلا أنهم وحدوا المعهد مغلقا وسيعودون لمنزلهم.

من قريته الريفية ببني سويف أتى محمود أحمد الفرماوي، حاملا على كتفه نجلته ذات الـ٦ أعوام برفقة زوجته قاصدا المعهد القومي للأورام بالمنيل.

لم يعلم الفرماوي، وفق حديثه لمصراوي، بالانفجار الذي تعرض له المعهد في ساعات مبكرة من صباح اليوم الاثنين: "مكنتش أعرف ولو كنت اعرف مكنتش جيت".

مفترشا الأرض هو وزوجته وطفلته المريضة يمكث محمود غير متوار من أشعة الشمس التي تكسو المشهد في ساعات الصباح لهذا اليوم الدامي لا يعلم ماذا يفعل وأين يذهب بنجلته المريضة.

"لا أعلم ما أفعل ولا أحد يجيب" يوضح الفرماوي، حالتهم لعد سؤاله عن مصير نجلته التي كانت من المفترض أن تكون داخل المعهد الأن لإجراء الفحوصات اللازمة لنجلته، لكن وفق حديثه لم يجب أحد على سؤاله وسيضطر للعودة خالي الوفاض.

يقول محمود إنه يتردد على المعهد منذ عدة أشهر بعد تحويله من أحد المستشفيات إليه: "كان مفترض النهاردة نعمل جلسة ماسك علشان نعرف الورم فين بالظبط في دماغ بنتي لكن جينا لقينا المعهد مش شغال، ربنا يرحم اللي مانوا ويصبر أهلهم ويشفي المصابين".

كان انفجار وقع ليلة أمس الأحد 4 أغسطس، ما أسفر عن مصرع 19 مواطنا وإصابة 30 آخرين، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.

وبحسب معلومات أمنية أولية، فإن الانفجار وقع إثر اصطدام سيارة ملاكي مسرعة تسير عكس الاتجاه بـ3 سيارات أخرى بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.