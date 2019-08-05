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    " ليس عشوائيا"..وزير الأوقاف يكشف آلية توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة

    12:56 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    " ليس عشوائيا"..وزير الأوقاف يكشف آلية توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الفقيرة

    لحوم أرشيفية

    كتب - محمود مصطفى:

    قال وزير الأوقاف، إن مرحلة ذبح لحوم الأضاحي تبدأ بعد صلاة العيد مباشرة، وتبدأ عملية التوزيع الجمعة بعد المقبلة،بإجمالي عشر أطنان يوميا، على أن تكون البداية بمحافظات القاهرة الكبرى.

    وأضاف وزير الأوقاف، خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر ال30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي عقده ظهر الاثنين، أن توزيع لحوم الأضاحي لا يتم بطريقة عشوائية، يتم بناء على قاعدة بيانات الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية الموجودة بالمحافظات، ووزارة التضامن ويتم التوزيع بناء عليها.

    وأشار وزير الأوقاف إلى أنه تتم مراجعة قواعد البيانات الموجودة بالمحافظات ووزارة التضامن الاجتماعي مع الأجهزة الرقابية، ضمانا لوصول اللحوم إلى مستحقيها.

    وأوضح وزير الأوقاف، أنه تم التعاقد على خمسة آلاف رأس ماشية قابلة للزيادة، لتوزيع لحومها على مليون أسرة فقيرة، بإجمالي 5 مليون فرد على مستوى الجمهورية.

    لحوم وزارة الأوقاف الأضاحي وزارة التضامن

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