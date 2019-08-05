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    "كان وطنيا بامتياز".. وزير الأوقاف يكشف تفاصيل لقاء شيخ الأزهر والبابا تواضروس

    12:55 م الإثنين 05 أغسطس 2019
    "كان وطنيا بامتياز".. وزير الأوقاف يكشف تفاصيل لقاء شيخ الأزهر والبابا تواضروس

    لقاء شيخ الأزهر والبابا تواضروس

    كتب - محمود مصطفى:

    قال وزير الأوقاف، إن لقاء قداسة البابا تواضروس بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أمس الأحد، بمقر المشيخة، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك، لم يحدث له مثيل على الإطلاق.

    وأضاف خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر ال30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الاثنين، أنه لم يحدث والتقى هذا الجميع الغفير من قيادات الأزهر والكنيسة، قبل ذلك، مشيرًا إلى أن اللقاء كان وطنيا بامتياز.

    وأشار وزير الأوقاف، إلى أن لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و قداسة البابا تزاضروس الثاني،بالمشيخة، وتم التعرض فيه للعادات والتقاليد الخاصة بالمرأة، ويتم العمل على هذا الأمر خلال الفترة المقبلة، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

    ولفت إلى أنه حضر اللقاء جميع قيادات الأزهر والكنيسة، وهذا أمر يحدث للمرة الأولى منذ فترة.

    البابا تواضروس أحمد الطيب شيخ الأزهر عيد الأضحى

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