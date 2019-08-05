لحجاج الاحتياجات الخاصة.. 14 مصلى في الحرم و600 زيارة للروضة الشريفة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت المملكة العربية السعودية، تجهيز وكالة المسجد النبوي 14 مصلى لذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم 600 زيارة لهم للروضة الشريفة، حيث يعمل أعضاء مكلفون من منسوبي الوكالة على رصد الخدمات التي يحتاجون إليها، ووضع الأفكار التطويرية لخدمتهم ودراستها مع المختصين، وذلك ضمن خطة الوكالة التشغيلية لموسم الحج هذا العام حيث تقدم خدمات اجتماعية متعددة تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة، والصم، لينعموا بسبل الراحة التي تعينهم على أداء عباداتهم بيسر واطمئنان.

وبحسب بيان السفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الاثنين، تشمل الخدمات المقدمة للزوار خدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والزائر الصغير، وتنظيم مختلف الأعمال التطوعية المقدمة للحجاج، وتجهيز مصلى الصم والبكم، وتأمين مترجم لترجمة خطب الجمعة وبعض الدروس الشرعية والفقهية بلغة الإشارة، واستقبال المستفيدين وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة، وتنظيم اللقاءات والفعاليات.

وتعمل الوكالة على تطوير الخدمات الميدانية المقدمة من خلال استطلاع آراء المستفيدين وذويهم وإشراكهم في تقييم مُجمَّل الخدمات المقدمة لهم، من خلال برنامج "بتقييمك نرتقي" وعبر صفحة المشاركة في فعاليات النادي الاجتماعي، كما أتاحت تحديد مواقع المصليات من خلال تطبيق "الحرمين".