وزير النقل يترأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة السكك الحديدية

كتب- أسامة عبدالكريم:

ترأس وزير النقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، حيث تم إقرار الميزانية السنوية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والقوائم المالية للشركة كما تم خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة من خلال عرض تقارير مصورة عن مستوى النظافة في المحطات والقطارا.

وخلال الاجتماع تم تأكيد أهمية تطوير منظومة النظافة وإدخال أساليب جديدة في المتابعة والمراقبة والمحاسبة واستحداث برامج لجدولة أعمال النظافة في القطارات والمحطات على مستوي الجمهورية، وكذلك استعراض جهود الشركة في إنشاء وحدة لانتاج منظفات خاصة بالشركة بدلا من الاعتماد على الشراء الخارجي وكذلك جهود الشركة في تصنيع الاثاث والملابس الخاصة بالعمال كما قامت الشركة بالاعتماد على كوادرها الفنية لإصلاح المعدات والسيارات والمغاسل والتوسع فى إنشاء المخازن بالشركة.

ووجه الوزير بببذل مزيدا من الجهد خلال الفترة المقبلة والعمل على مدار الساعة وتقديم خدمة مميزة للركاب خاصة مع قرب حلول عيد الاضحى.

وأشار اللواء رفعت حتاته رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة الى تحقيق الشركة ايرادات خلال عام 2018 تصل إلى 272 مليون جنيه بزيادة قدرها 18% عن عام 2017 كما حققت الشركة صافي الربح 6.9 مليون جنيه في العام المالي المنتهي 31/12/2018

وقررت الجمعية العمومية تجديد الثقة وابراء الذمة المالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.