"نقلوا لـ4 مستشفيات".. تكليفات من التعليم العالي بشأن مرضى معهد الأورام

كتب- محمد نصار:

تفقد وزير التعليم العالي، والمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، موقع حادث انفجار معهد الأورام الذي وقع مساء أمس الأحد.

وحسب بيان اليوم الاثنين، أكد وزير التعليم العالي، عدم إصابة أي من المرضى المحجوزين بالمعهد، موضحا أنّه وجّه بنقلهم إلى فرع المعهد بالتجمع الخامس والجزء التابع للمعهد القومي للأورام بمستشفى السلام هرمل، ونقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بقصر العيني ومستشفى قصر العيني التعليمي الجديد ومعهد ناصر.

وأوضح وزير التعليم العالي رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة، وتشكيل غرفة عمليات داخل المعهد القومي للأورام ومستشفى الطوارئ بجامعة القاهرة، لإدارة الأزمة والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان، لتقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية للمصابين.